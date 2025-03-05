Суд отправил в СИЗО главу расчленившей знакомого семейной пары

В Петербурге мужчину, расчленившего с женой трансгендера, отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте россиянина, которого подозревают в совместной с супругой расправе над общим знакомым. Об этом в среду, 5 марта, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, главу семейной пары, расчленившей мужчину, считавшего себя женщиной и являвшегося трансгендером (представитель движения ЛГБТ, признанного экстремистским и запрещенного в России), отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела. Подозреваемый будет под арестом до 1 мая 2025 года.

По версии следствия, семья снимала в Ленинградской области квартиру, где и расправилась со знакомым. Чтобы спрятать тело, они расчленили труп, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

После этого подозреваемые, соблюдая конспирацию, уехали из города в Петрозаводск. Там их и задержали.