Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 5 марта 2025Силовые структуры

Суд отправил в СИЗО главу расчленившей знакомого семейной пары

В Петербурге мужчину, расчленившего с женой трансгендера, отправили в СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте россиянина, которого подозревают в совместной с супругой расправе над общим знакомым. Об этом в среду, 5 марта, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, главу семейной пары, расчленившей мужчину, считавшего себя женщиной и являвшегося трансгендером (представитель движения ЛГБТ, признанного экстремистским и запрещенного в России), отправили в СИЗО на время расследования уголовного дела. Подозреваемый будет под арестом до 1 мая 2025 года.

По версии следствия, семья снимала в Ленинградской области квартиру, где и расправилась со знакомым. Чтобы спрятать тело, они расчленили труп, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

После этого подозреваемые, соблюдая конспирацию, уехали из города в Петрозаводск. Там их и задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Примирительное послание Зеленского не помогло

      Харитонов отказался верить в историю с отнявшимися ногами Александра Емельяненко

      МВД объявило в федеральный розыск бывшего главврача российской больницы

      В Кишиневе ответили Макрону на заявление об угрозе Молдавии со стороны России

      Российская стилистка перечислила модные цвета одежды на весну

      Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздники

      Бывших сотрудников Минобороны осудят по делу о взятках

      Россияне сбежали от таксиста без оплаты в Таиланде и нарвались на критику в сети

      В Сибири вывели морозоустойчивый сорт российского винограда

      Представлен самый мощный компьютер в истории Apple

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше