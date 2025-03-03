Представитель МВД Волк: полиция поймала семью расчленителей из Петербурга

Полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в убийстве и расчленении жертвы в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К резонансному преступлению может быть причастна супружеская пара из другого региона России. По версии следствия, семья снимала в Ленинградской области квартиру, где и расправилась с их знакомым. Чтобы спрятать тело, они расчленили труп, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы.

После этого подозреваемые, соблюдая конспирацию, уехали из города в Петрозаводск. Там их и задержали.

О найденном расчлененном трупе сообщалось 1 марта. Останки тела обнаружил мужчина-морж, нырявший в Неву.