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15:27, 1 марта 2025Россия

Чемоданы с расчлененкой нашли в Петербурге

78.ru: В Петербурге на берегу Невы нашли чемоданы с частями человеческого тела
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 1 марта нашли чемоданы с частями человеческого тела, о чем стало известно 78.ru.

Находку в Невском районе, на Славянской улице, обнаружил мужчина-морж, нырявший на берегу неподалеку в Неву. Среди деревьев он нашел два чемодана с расчлененными останками.

«Фонтанке» информацию о находке подтвердили в правоохранительных органах. Останки были также завернуты в пакеты и в клетчатую синюю сумку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

В феврале сообщалось, что историку-расчленителю Олегу Соколову отказали в службе на СВО из-за возраста. Осужденный за расправу над аспиранткой Анастасией Ещенко Соколов просил отправить его в зону СВО, однако военные отказали ему в связи с превышением предельного возраста.

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