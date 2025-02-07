Российскому историку-расчленителю отказали в службе на СВО из-за возраста

Адвокат Почуев: Историк Соколов хотел на СВО, но получил отказ из-за возраста

Осужденный за расправу над аспиранткой Анастасией Ещенко историк Олег Соколов просил отправить его в зону специальной военной операции (СВО), чтобы кровью искупить вину за содеянное. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Александр Почуев.

По словам юриста, в самом начале СВО ученый, специализирующийся на французской истории периода Наполеона Бонапарта, неоднократно выражал желание заключить контракт с Минобороны России. Однако военные отказали ему в связи с превышением предельного возраста. На военную службу берут до 65 лет, а Соколову — 68.

Суд в Санкт-Петербурге вынес ему приговор, признав виновным в расправе над любовницей. Как было установлено, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Анастасии Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в расправе, после которой якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

Ранее сообщалось, что раскрыта судьба вещественных доказательств по делу российского ученого-расчленителя.