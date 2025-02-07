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08:22, 7 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба вещественных доказательств по делу российского ученого-расчленителя

Суд вернул орден убившему аспирантку историку Соколову и уничтожил обрез
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Соколов

Олег Соколов. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpres.com

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга распорядился судьбой вещественных доказательств по уголовному делу историка Олега Соколова, который расправился со своей аспиранткой и расчленил ее. Об этом сообщает ТАСС.

В своем решении суд постановил уничтожить обрез ружья с гильзами, травматический пистолет с пятью патронами, топор, пила и два кухонных ножа, использованные ученым для совершения преступления.

Вместе с тем, суд вернул ему орден Почетного легиона вместе со свидетельством о награждении. Это награда, учрежденная Наполеоном Бонапартом в XIX веке, является высшим знаком признания особых заслуг во Франции. Соколов получил орден в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн после серии лекций в университете Сорбонна.

В ноябре 2019 года российский историк расправился с Анастасией Ещенко, с которой сожительствовал. Тело расчленил и выбросил в реку Мойку. После чего его задержали. Он получил 12,5 года лишения свободы.

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