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Суд оставил в силе приговор осужденному за убийство любовницы историку Соколову

Кассационный суд оставил в силе приговор историку Соколову, расчленившему аспирантку СПбГУ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор историку Олегу Соколову, осужденному на 12,5 года колонии строгого режима за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Лукьянова.

Апелляцию 13 июня подал адвокат. Лукьянов посчитал, что суд нарушил права Соколова, в частности, «не дал выступить ему по поводу жалобы, дать показания».

25 декабря суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Соколову, признав его виновным в убийстве любовницы. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после которого якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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Елизавета Новикова
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