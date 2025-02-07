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14:35, 7 февраля 2025Силовые структуры

Историк Олег Соколов после расправы над аспиранткой распивал алкоголь

Историк Соколов распивал алкоголь с друзьями в квартире с трупом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Историк Олег Соколов после расправы над аспиранткой распивал алкоголь с друзьями. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на следующий день после расправы над жертвой Олег Соколов распивал коньяк с друзьями в квартире, где было спрятано тело. Уже после их ухода он решил расчленить ее, чтобы вынести из дома.

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Соколову, признав его виновным в расправе над любовницей. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Анастасии Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в расправе, после которой якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

Ранее сообщалось, что раскрыта судьба вещественных доказательств по делу российского ученого-расчленителя.

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