Светлана Лобода в боди вышла на сцену в Париже

Певица Светлана Лобода в боди вышла на сцену во время концерта в Париже

Украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде вышла на сцену во время концерта в Париже. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала перед зрителями в серебристом корсетном боди с воротником, длинными рукавами и объемными плечами. Также наряд оказался оформлен бусинами и бахромой.

В то же время знаменитость надела босоножки на каблуках в подобном стиле, распустила волосы и нанесла на губы персиковую помаду.

Ранее в марте российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) показал фото советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой в откровенном наряде.