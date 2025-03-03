Максим Галкин показал фото 75-летней Аллы Пугачевой в прозрачной юбке

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) показал фото советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

48-летний артист разместил кадр, на котором 75-летняя звезда была запечатлена сидящей на веранде. При этом знаменитость была одета в черный наряд, состоящий из топа с открытыми плечами и прозрачной юбки в горох.

В качестве обуви исполнительница выбрала серебристые туфли на плоском ходу. Свой образ она завершила аксессуарами в виде митенок (перчатки без пальцев — прим. «Ленты.ру») и ожерелья.

В ноябре 2024 года Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты». Артист демонстрировал архивный снимок, сделанный на отдыхе в Греции.