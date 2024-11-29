Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

Максим Галкин высмеял свое фото из 90-х в коротких шортах и майке-алкоголичке

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) высмеял свой наряд на фото из 1990-х годов фразой «фривольные шорты». Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

48-летний артист продемонстрировал архивный снимок, сделанный на отдыхе в Греции. Он позировал перед камерой в майке-алкоголичке с черной окантовкой, заправленной в короткие шорты в полоску. Последние комик описал как «фривольные и драные».

Также Галкин примерил поясную сумку из кожи и наручные часы и сдвинул на лоб солнцезащитные очки. «Безупречный вкус. (...) В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом», — добавил в подписи юморист.

В июле российская эстрадная певица Алла Пугачева вышла в свет в мини-шортах и восхитила фанатов.