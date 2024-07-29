75-летняя Алла Пугачева вышла в свет в мини-шортах и восхитила фанатов в сети

Российская эстрадная певица Алла Пугачева вышла в свет в мини-шортах и восхитила фанатов в сети. Соответствующее видео опубликовано на странице ее поклонницы Лилиты Буровой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

75-летнюю знаменитость засняли на фестивале исполнительницы Лаймы Вайкуле в Латвии. На опубликованных кадрах Пугачева предстала перед публикой в черном комплекте, состоящем из мини-шортов, топа и укороченного пиджака. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала шляпу, солнцезащитные очки и кольцо.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Какая же она красивая, ухоженная!», «Легенда, неповторимая, незаменимая», «Я в шоке, это космос», «Шикарная Алла», «Браво», — написали они.

Ранее стилистка объяснила пристрастие Пугачевой к джинсам. Наталья Темиралиева заявила, что исполнительница выбирает преимущественно данный предмет гардероба из-за его универсальности. По ее словам, брюки из денима подходят женщинам любой возрастной категории и уместны в большинстве ситуаций.