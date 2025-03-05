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09:46, 5 марта 2025Путешествия

Туман помешал приземлиться в Братске летевшему из Москвы самолету

Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Братске из-за тумана
Алина Черненко

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Пассажирский самолет, летевший из Москвы, не смог приземлиться в Братске и ушел на запасной аэродром в Иркутск. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани российского города.

Уточняется, что посадке помешал туман. По данным источника, в среду, 5 марта, в 07:51 в аэропорту Братска ввели режим ограниченной видимости. В воздушной гавани добавили, что утренний рейс из Новосибирска к этому времени уже успел приземлиться.

Ранее сразу два самолета российских авиакомпаний подали сигналы бедствия при заходе на посадку. Они были вынуждены уйти на запасной аэродром из-за тумана.

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