Сразу два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку

Самолеты S7 и Red Wings подали сигналы бедствия из-за малого остатка топлива

Сразу два самолета российских авиакомпаний подали сигналы бедствия при заходе на посадку в Барнауле. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что оба инцидента произошли в ночь на 19 февраля. Лайнер S7 Airlines, следовавший в Новосибирск, и борт Red Wings, летевший в Новокузнецк, были вынуждены уйти на запасной аэродром в Барнауле из-за тумана. При заходе на посадку оба воздушных судна сообщили о малом остатке топлива и объявили сигналы бедствия.

По данным источника, в итоге самолеты благополучно приземлились на запасном аэродроме. Росавиация расценила произошедшее как авиаинцидент и занялась его расследованием.

Ранее лайнер российской авиакомпании «Ямал», летевший в Новый Уренгой, резко сменил курс и сел в другом месте. Во время полета экипаж доложил о разгерметизации на борту и подал сигнал бедствия.