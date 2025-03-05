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17:16, 5 марта 2025Россия

Участник СВО год не мог уволиться из армии после рождения тройни

Боец СВО из Челябинска с тремя детьми почти год добивался увольнения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Челябинска почти год добивался увольнения из Вооруженных сил России. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова в Telegram.

Когда мужчина отправился в зону боевых действий, у него уже был ребенок. Однако за время службы жена солдата родила ему тройню — это дает бойцу право на увольнение из Российской армии. Однако сделать это оказалось непросто.

Ura.ru уточняет, что боец добивался увольнения с апреля 2024 года. Все это время военнослужащий продолжал находиться в зоне СВО, куда он вернулся после выписки жены из роддома.

Ранее жена другого бойца СВО встала на защиту мужа и наказала командира его воинской части. К этому привило игнорирование требований солдата о проведении военно-врачебной комиссии. Решить вопрос удалось только с привлечением органов военной прокуратуры.

ЖЗЛ
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