Уголовное дело возбудили после уничтожения боевиков ИГ в Дагестане

В Дагестане СК возбудил дело после уничтожения боевиков ИГ

В Дагестане возбудили уголовное дело после уничтожения боевиков, которые планировали совершить теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Дело расследуется по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. По данным ведомства, 5 марта полицейские попытались остановить машину для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, а пассажиры открыли прицельную стрельбу.

Ответным огнем стрелков ликвидировали на месте. Полицейские и гражданские лица не пострадали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход расследования дела поставлен на контроль.

Ранее 5 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации в ходе КТО четырех боевиков, которые планировали совершить теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. Ячейку координировали сторонники «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).