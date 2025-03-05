Четырех боевиков нейтрализовали в ходе КТО в Дагестане

НАК: Четырех боевиков нейтрализовали в ходе КТО в Дагестане

Четырех боевиков нейтрализовали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что злоумышленники планировали совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске. «На месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним», — сообщает НАК.

По данным ведомства, деятельность боевиков координировалась членами международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что группа из четырех человек хотела напасть на объект правоохранительных органов в Махачкале. В администрации города предупредили, что в период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.