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01:08, 5 марта 2025Россия

В российском регионе ввели режим контртеррористической операции

В поселке Семендер Кировского района Махачкалы ввели режим КТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. На территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

В период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения, сообщили в администрации Махачкалы.

В феврале сообщалось, что в Дагестане стрелявший по людям бывший заместитель мэра Махачкалы и исполняющий обязанности директора дирекции единого государственного регионального заказчика-застройщика Алибулат Магомедов пришел в МВД с повинной.

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