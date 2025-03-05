В российском регионе ввели режим контртеррористической операции

В поселке Семендер Кировского района Махачкалы ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. На территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

В период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения, сообщили в администрации Махачкалы.

В феврале сообщалось, что в Дагестане стрелявший по людям бывший заместитель мэра Махачкалы и исполняющий обязанности директора дирекции единого государственного регионального заказчика-застройщика Алибулат Магомедов пришел в МВД с повинной.