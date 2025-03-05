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10:38, 5 марта 2025Силовые структуры

Последствия КТО в Дагестане по уничтожению боевиков ИГ попали на видео

На месте КТО в Дагестане изъят арсенал ликвидированных боевиков ИГ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Четырех боевиков нейтрализовали в ходе КТО в Дагестане

На месте проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане силовики изъяли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолеты, а также боеприпасы к ним. Видео с последствиями боестолкновения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны обстрелянные автомобили, служебный транспорт правоохранительных органов, бойцы спецподразделений. Показано изъятое оружие.

Ранее 5 марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации в ходе КТО четырех боевиков, которые планировали совершить теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. Ячейку координировали сторонники «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее в администрации Махачкалы предупредили, что в период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

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