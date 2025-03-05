США заявили о пересмотре всех аспектов отношений с Украиной

Уолтц: США пересматривают все аспекты отношений с Украиной

США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации. «Мы сделали шаг назад и ставим на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений», — подчеркнул он.

Политик добавил, что побеседовал с украинской стороной о возможной площадке для проведения переговоров об урегулировании конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.