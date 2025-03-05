Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:12, 5 марта 2025Бывший СССР

США заявили о пересмотре всех аспектов отношений с Украиной

Уолтц: США пересматривают все аспекты отношений с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации. «Мы сделали шаг назад и ставим на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений», — подчеркнул он.

Политик добавил, что побеседовал с украинской стороной о возможной площадке для проведения переговоров об урегулировании конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Отказ США передавать разведданные Украине озадачил Орбана

      В Белом доме назвали цель приостановки военной помощи Киеву

      На Западе заявили о страхе перед Путиным

      Стало известно о решении Путина отложить удары по украинской энергетике зимой 2023 года

      Мошенники выманили у российского экономиста более десяти миллионов рублей

      В Волчанске ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию

      На Украине выразили опасения из-за заканчивающихся ракет для Patriot

      Россиянина мобилизовали служить в ВСУ

      В Совфеде раскрыли судьбу проукраинского фронта без поддержки США

      Стармер и Макрон уговаривали Зеленского вернуться в Белый дом после ссоры с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше