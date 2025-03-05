Украина продолжила получать разведданные от Запада без разрешения США

FT: Киев продолжает получать разведданные от стран Запада, вопреки запрету США

Украина продолжает получать разведданные от некоторых стран Запада, вопреки запрету США. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Вашингтон официально запретил своим союзникам передавать разведывательную информацию Киеву. Однако Украина продолжает получать их от отдельных стран Запада по альтернативным каналам.

FT уточняет, что в эти данные не входит срочная и критически важная информация.

Ранее военнослужащие армии Украины сообщили о потери мотивации и шоке после остановки предоставления военной помощи от США. «Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — сообщил один из украинских военных.