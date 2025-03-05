Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:49, 5 марта 2025Бывший СССР

Украина продолжила получать разведданные от Запада без разрешения США

FT: Киев продолжает получать разведданные от стран Запада, вопреки запрету США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина продолжает получать разведданные от некоторых стран Запада, вопреки запрету США. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Вашингтон официально запретил своим союзникам передавать разведывательную информацию Киеву. Однако Украина продолжает получать их от отдельных стран Запада по альтернативным каналам.

FT уточняет, что в эти данные не входит срочная и критически важная информация.

Ранее военнослужащие армии Украины сообщили о потери мотивации и шоке после остановки предоставления военной помощи от США. «Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — сообщил один из украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине рассказали о плане Б после отказа США предоставлять разведданные

      Вузам в обстреливаемом российском регионе порекомендовали перейти на очный формат обучения

      В мусорных мешках на обочине нашли останки расчлененной девочки

      Американские банки предложили инвесторам привязанные к рублю деривативы

      Врач оценил шансы сообщившего об отнявшихся ногах Александра Емельяненко на восстановление

      Мужчин предупредили о двух главных причинах простатита

      Постояльцы психоневрологического интерната вынесли мусор из квартиры бойца СВО

      В Абхазии заявили о поддержке России в сфере экономических отношений

      Россиянка раскрыла способ выходить из самолета после полета помолодевшей

      Второй БПЛА за час сбили над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше