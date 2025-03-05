В ВСУ заявили о потере мотивации после приостановки помощи от США

Военнослужащий ВСУ Кравцов: ВСУ потеряли мотивацию после остановки помощи от США

Украинские военнослужащие потеряли мотивацию и шокированы после остановки предоставления военной помощи от США. Об этом заявил украинский военный Роман Кравцов, передает РИА Новости.

«Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — заявил военный. Он добавил, что прекращение американское помощи плохо скажется на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны республики Рустему Умерову и другим чиновникам получить официальную информацию о военной помощи от США.

Помимо этого, он заявил, что украинские власти готовы работать под лидерством президента США Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что Киев ценит все, что для него сделал Вашингтон.