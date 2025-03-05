Зеленский поручил Умерову уточнить статус военной помощи в Вашингтоне

Зеленский поручил главе Минобороны уточнить статус военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны республики Рустему Умерову и другим чиновникам получить официальную информацию о военной помощи от США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украина и США заслуживают уважительного диалога и четких позиций, а для Киева важны партнерские отношения с Вашингтоном для прекращения боевых действий.

Помимо этого, Зеленский выразил сожаление о том, что произошло в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее он заявил, что украинские власти готовы работать под лидерством президента США Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что Киев ценит все, что для него сделал Вашингтон, а украинские власти помнят, что США передали республике противотанковые ракетные комплексы Javelin в период первого президентского срока Трампа.