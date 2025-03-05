Украинцы смогут получать разрешение на оружие через приложение

На Украине анонсировали получение разрешения на оружие через приложение

На Украине анонсировали возможность получения разрешения на оружие через мобильное приложение «Дия». Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьера страны Михаила Федорова.

«Я хочу анонсировать услугу в "Дие" (...) Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим», — заявил чиновник.

По его словам, услуга будет предусматривать подачу заявки на получение разрешения, хранения, ношения и приобретения оружия. По словам Федорова, в приложении можно будет получить соответствующие для этого документы.

В сентябре 2023 года прежний секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призывал каждого украинца иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенным. «Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать...» — заявил он.