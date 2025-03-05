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18:03, 5 марта 2025Бывший СССР

Украинцы смогут получать разрешение на оружие через приложение

На Украине анонсировали получение разрешения на оружие через приложение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Украине анонсировали возможность получения разрешения на оружие через мобильное приложение «Дия». Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьера страны Михаила Федорова.

«Я хочу анонсировать услугу в "Дие" (...) Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим», — заявил чиновник.

По его словам, услуга будет предусматривать подачу заявки на получение разрешения, хранения, ношения и приобретения оружия. По словам Федорова, в приложении можно будет получить соответствующие для этого документы.

В сентябре 2023 года прежний секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призывал каждого украинца иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенным. «Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать...» — заявил он.

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