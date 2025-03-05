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14:21, 5 марта 2025Мир

В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

Politico: В Европарламенте призывают лишить Венгрию права голоса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европарламенте (ЕП) призывают лишить Венгрию права голоса и назначить верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас министром иностранных дел объединения. Об этом пишет Politico со ссылкой на план, предложенный общеевропейской партией Volt.

По данным издания, депутаты ЕП от партии Volt отправят главам европейских стран план действий из девяти пунктов в преддверии саммита лидеров ЕС по Украине, который состоится 6 марта. В нем политики призывают лишить Венгрию права голоса.

Кроме того, в документе содержится призыв назначить Каллас полноправным министром иностранных дел Евросоюза, а также создать общеевропейскую армию. В этом контексте предлагается закрепить полномочия ЕС в области обороны.

Ранее стало известно, что европейские страны опасаются срыва предстоящего саммита объединения по Украине из-за позиции Венгрии по урегулированию конфликта.

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