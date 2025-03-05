В ЕС испугались срыва саммита по Украине из-за одной страны

Politico: ЕС опасается срыва саммита по Украине 6 марта из-за позиции Венгрии

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются срыва саммита объединения по Украине 6 марта из-за позиции Венгрии по урегулированию конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Дипломаты уже готовятся к тому, что (...) ряд лидеров, возглавляемых венгерским [премьер-министром] Виктором Орбаном, пустит все под откос», — подчеркивает издание. Собеседники Politico подчеркнули, что из-за одной страны планы Евросоюза усилить поддержку Киева могут пойти «совершенно не так».

Как отмечается, дипломаты ЕС испугались отказа Венгрии поддержать формулировку о готовности продолжить предоставлять Украине «регулярную и предсказуемую» финансовую помощь в заявлении по итогам саммита. Источники отметили, что саммит ЕС был организован в спешке за несколько дней с целью продемонстрировать поддержку Киева.

Ранее в Европе испугались возможного соглашения России и США. По данным источников, причиной для беспокойства являются не только США и Россия, но и «пророссийские» лидеры европейских стран.