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10:56, 5 марта 2025Мир

В ЕС испугались срыва саммита по Украине из-за одной страны

Politico: ЕС опасается срыва саммита по Украине 6 марта из-за позиции Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emmanuele Contini / IMAGO / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются срыва саммита объединения по Украине 6 марта из-за позиции Венгрии по урегулированию конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Дипломаты уже готовятся к тому, что (...) ряд лидеров, возглавляемых венгерским [премьер-министром] Виктором Орбаном, пустит все под откос», — подчеркивает издание. Собеседники Politico подчеркнули, что из-за одной страны планы Евросоюза усилить поддержку Киева могут пойти «совершенно не так».

Как отмечается, дипломаты ЕС испугались отказа Венгрии поддержать формулировку о готовности продолжить предоставлять Украине «регулярную и предсказуемую» финансовую помощь в заявлении по итогам саммита. Источники отметили, что саммит ЕС был организован в спешке за несколько дней с целью продемонстрировать поддержку Киева.

Ранее в Европе испугались возможного соглашения России и США. По данным источников, причиной для беспокойства являются не только США и Россия, но и «пророссийские» лидеры европейских стран.

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