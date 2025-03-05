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09:11, 5 марта 2025Мир

В Европе испугались возможного соглашения России и США

Politico: В Европе опасаются соглашения России и США с учетом интересов Москвы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Европе опасаются возможного подписания соглашения России и США, в котором будут соблюдены интересы Москвы и при этом не будет учета позиций Украины и европейских стран. Об этом пишет Politico.

«Кошмарный сценарий заключается в том, что США вскоре могут объявить о заключении соглашения, которое примет большинство требований России, а затем скажут Украине и Европе, чтобы они приняли его или отстали», — заявил заместитель генерального директора Королевского института объединенных служб в Лондоне Малкольм Чалмерс.

Издание также приводит слова неназванных европейских чиновников, заявивших, что для Европы настал момент «превратить слова в действия». Некоторые из них опасаются, что «все может обернуться ужасным образом». По данным источников, причиной для беспокойства являются не только США и Россия, но и «пророссийские» лидеры европейских стран, среди которых назван премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал госсекретарю США Марко Рубио, что ряд стран Евросоюза попытается сорвать достижение мирного соглашения по Украине.

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