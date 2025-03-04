Сийярто рассказал Рубио о заговоре в Европе против мирного соглашения на Украине

Сийярто: Ряд стран ЕС попытаются сорвать достижение соглашения по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал госсекретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, что ряд стран Евросоюза (ЕС) попытаются сорвать достижение мирного соглашения по Украине. Встреча между представителями двух государств состоялась в Вашингтоне, пишет ТАСС.

«Я проинформировал его о том, что в Европе, особенно в ее западной части, существует заговор против Дональда Трампа и его мирного плана по Украине», — отметил венгерский министр.

По его словам, намерения сорвать достижение мирного соглашения по Украине вынашивают в первую очередь лидеры тех стран, которые 2 марта принимали участие в совещании в Лондоне. Речь идет о Германии, Дании, Испании, Италии, Франции, Польше. Вместе с ними в британской столице находились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что мирного соглашения хотят Россия и народ Украины, «который больше всех страдает». По словам политика, сделку по урегулированию конфликта можно достичь очень быстро, однако некоторые выступают против мира.