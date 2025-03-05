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18:07, 5 марта 2025Мир

В Европарламенте заявили о победе России над Западом

Депутат Блага: Россия побеждает, в то время как экспансия НАТО провалилась
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия побеждает и приобретает новых партнеров в международных делах, в то время как экспансия НАТО к российским границам провалилась. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага, передает ТАСС.

«Если мы посмотрим ситуацию на фронте, Запад проигрывает, а Россия побеждает. И Европа потеряла всех своих партнеров, в том числе и США. А Россия постоянно приобретает новых и новых друзей и партнеров: Китай, Бразилия, страны Африки, Азии», — указал парламентарий.

При этом Блага подчеркнул, что западные институты переживают кризис, и заявил, что ожидает в будущем проблемы у Европейского союза (ЕС).

13 октября прошлого года Блага посетил Москву, чтобы «извиниться за русофобский Запад». Политик подчеркнул, что приехал, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и выражает сожаление, что в Европарламенте принимаются антироссийские резолюции.

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