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16:02, 5 марта 2025Россия

В Госдуме одобрили законопроект об исполнении в течение года решения о призыве в армию

В Думе одобрили проект об исполнении в течение года решения о призыве в армию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу в армию. Об этом стало известно из заключения комитета, опубликованного в думской электронной базе.

«Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять законопроект в первом чтении», — говорится в документе.

Соответствующий документ внесли в Госдуму 13 февраля 2025 года. Проект закона, изменяющий порядок призыва, подготовила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

В пояснительной записке авторы документа обратили внимание, что в случае установленного задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией военкомата решений отменяется.

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