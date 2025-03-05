В Госдуме посетовали на «преждевременный уход» Сталина в день его смерти

Депутат ГД Останина рассказала о роли Сталина

В Госдуме посетовали на «преждевременный уход» из жизни Иосифа Сталина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном депутатом Госдумы Ниной Останиной в Telegram в день смерти генсека.

День смерти «вождя народов», как иногда называют Сталина, стал черным для сотен миллионов советских людей, заявила депутат. Возможно, в эту цифру она включила жителей других государств, разделявших социалистическую идеологию СССР. «С уходом Сталина страну некому защитить от смертельно опасных рисков», — написала Останина.

Сегодня фигура Сталина является символом надежды на возрождение России, утверждает парламентарий. Именно с ним жители страны связывают научно-технические заслуги, победу в Великой Отечественной войне и социальные блага, указала она.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года.

Ранее стало известно о грядущем закрытии «Сталин-центра» в Барнауле. Этому предшествовало появление в сети информации о задержании его основателя депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания и руководителя фракции «Коммунисты России» Сергея Матасова.