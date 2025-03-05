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23:30, 5 марта 2025Мир

В Ирландии допустили отправку спецназа на Украину

The Irish Times: Новый закон позволит Ирландии отправить спецназ на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания военных за рубежом. Об этом написала газета The Irish Times.

Предполагается, что эту меру могут принять якобы для защиты посольства в Киеве. Речь идет об отправке армейских рейнджеров — особом военном подразделении, которое считается высококвалифицированным в вооруженных силах Ирландии

«Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц», — отмечается в публикации.

Ранее в Ирландии предложили отправить экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Украину. Об этом заявил бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

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