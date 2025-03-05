Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 5 марта 2025Силовые структуры

В Курской области увеличили число полицейских после вторжения ВСУ

Колокольцев: В Курской области увеличена плотность нарядов после вторжения ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Курской области увеличили плотность нарядов после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, количество полицейских увеличено на фоне обострения ситуации в регионе. МВД в приоритетном порядке решало вопросы безопасности граждан. На улицах и общественных местах обеспечивают порядок больше правоохранителей, вместе с росгвардейцами обеспечивается оперативное прикрытие объектов транспорта и связи. Выставлены посты учетно-заградительной системы в составе сотрудников полиции.

На границе с зоной специальной военной операции (СВО) работают 14 сводных отрядов полиции.

По итогам 2024 года на Северном Кавказе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 27 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) в минувшем году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      Анна Семенович показала подарок от жениха за несколько миллионов рублей

      Пригрозивший Трампу клюкой конгрессмен не унялся

      Части россиян пообещали 17-градусное тепло

      В МВД заявили о 172 тысячах вакантных должностей

      Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

      Клава Кока перечислила требования к будущему избраннику

      В США назвали сроки поражения ВСУ

      В России высказались об обходе Зеленским самозапрета на переговоры с Москвой

      Самолет столкнулся с птицей во время взлета, загорелся и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше