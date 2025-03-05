В Курской области увеличили число полицейских после вторжения ВСУ

Колокольцев: В Курской области увеличена плотность нарядов после вторжения ВСУ

В Курской области увеличили плотность нарядов после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, количество полицейских увеличено на фоне обострения ситуации в регионе. МВД в приоритетном порядке решало вопросы безопасности граждан. На улицах и общественных местах обеспечивают порядок больше правоохранителей, вместе с росгвардейцами обеспечивается оперативное прикрытие объектов транспорта и связи. Выставлены посты учетно-заградительной системы в составе сотрудников полиции.

На границе с зоной специальной военной операции (СВО) работают 14 сводных отрядов полиции.

По итогам 2024 года на Северном Кавказе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 27 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) в минувшем году.