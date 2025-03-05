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12:01, 5 марта 2025Силовые структуры

В мэрии российского города провели выемку документов

Ura.ru: В мэрии Троицка проводится выемка документов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур пришли в администрацию Троицка в Челябинской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

В мэрии проводится выемка документов, связанных с периодом работы одного из исполняющих обязанности главы города. По данным издания, речь идет об Андрее Андрееве, который занимал пост мэра с декабря 2023 года по сентябрь 2024-го.

Как сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России, он подозревается в получении взятки. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, в период с 5 по 13 августа 2024 года Андреев получил взятку от местного жителя. Последний планировал получить работу в должности администратора парка культуры и отдыха имени Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».

Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд в Московской области огласил приговор в отношении одного из офицеров зенитного ракетного Краснознаменного полка, попавшегося на взятках от подчиненных.

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