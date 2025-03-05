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18:20, 5 марта 2025Мир

В МИД России пообещали ответ Румынии за высылку военного атташе

МИД: Россия ответит Румынии на объявление военного атташе персоной нон грата
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolae Dumitrache / Reuters

Россия ответит Румынии на объявление военного атташе и его заместителя персонами нон грата. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД), передает РИА Новости.

«Россия даст соответствующий ответ», — указали в ответе российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Руководство Европейского союза (ЕС) стоит за решением предъявить обвинения Келину Джорджеску, победившему кандидату на выборах в Румынии, итоги которых позже были отменены.

В ведомстве подчеркнули, что власти Евросоюза опасаются «консервативного поворота» в связи с возвращением на пост президента США Дональда Трампа и поэтому они борются со всеми симпатизирующими ему политиками.

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