МИД: Россия ответит Румынии на объявление военного атташе персоной нон грата

Россия ответит Румынии на объявление военного атташе и его заместителя персонами нон грата. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД), передает РИА Новости.

«Россия даст соответствующий ответ», — указали в ответе российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Руководство Европейского союза (ЕС) стоит за решением предъявить обвинения Келину Джорджеску, победившему кандидату на выборах в Румынии, итоги которых позже были отменены.

В ведомстве подчеркнули, что власти Евросоюза опасаются «консервативного поворота» в связи с возвращением на пост президента США Дональда Трампа и поэтому они борются со всеми симпатизирующими ему политиками.