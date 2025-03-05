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02:06, 5 марта 2025Силовые структуры

В НАК раскрыли детали контртеррористической операции в Махачкале

НАК: 4 человека хотели напасть на объект правоохранительных органов в Махачкале
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

Группа из четырех человек хотела напасть на объект правоохранительных органов в Махачкале (Республика Дагестан), из-за чего в населенном пункте Семендер был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробности раскрыли в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РБК.

«При попытке их задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Прибывшими к месту перестрелки силами правопорядка они были блокированы на окраине поселка Семендер», — говорится в сообщении ведомства.

В НАК уточнили, что режим КТО был распространен на Кировский район Махачкалы, в который входит и Семендер. Из домов, находящихся в зоне, где проводится операция, были эвакуированы жители.

Ранее в администрации города предупредили, что в период КТО до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

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