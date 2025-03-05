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15:06, 5 марта 2025Из жизни

В парке выловили аномально гигантскую золотую рыбку

В Пенсильвании выловили опасную гигантскую золотую рыбку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: U. S. Fish and Wildlife Service / People

Специалисты службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) выловили гигантскую золотую рыбку и предупредили о ее опасности. Об этом пишет People.

USFWS наткнулась на странную рыбу, когда исследовали водоемы государственного парка Преск-Айл в штате Пенсильвания. Особь оказалась в разы больше сородичей, поэтому сотрудники службы прозвали ее мегалодоном.

Они предполагают, что эту рыбку кто-то держал дома, а потом, устав, выпустил. Однако, как объяснил представитель USFWS, так поступать нельзя. Специалисты службы также отметили, что часто рыбаки используют золотых рыбок в качестве наживки. Они призвали рыболовов не оставлять эту приманку в воде после рыбалки.

Служба объяснила, что в дикой природе золотые рыбки могут вырастать до аномальных размеров и весить около двух килограммов. Они опасны для местной экосистемы, поскольку ухудшают качество воды, мутят ее, вредят растениям и крадут пищу у других рыб.

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Кроме того, золотые рыбки могут переносить паразитов, к которым у других рыб нет иммунитета. В дикой природе нет естественных хищников, которые охотятся на них, поэтому они быстро размножаются. По словам специалистов USFWS, в водоемах золотые рыбки превращаются из милых питомцев в жестоких животных.

Ранее сообщалось, что 18-летний юноша из Австралии поймал огромную кобию в день рождения друга и побил 40-летний мировой рекорд. Когда рыбаки вернулись в порт и взвесили улов, оказалось, что он весит 79,6 килограмма.

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