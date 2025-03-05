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19:39, 5 марта 2025Мир

В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем

Шеф Пентагона Хегсет: США готовы к войне с Китаем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

США при необходимости готовы участвовать в войне с Китаем. Таким образом шеф Пентагона Пит Хегсет прокомментировал заявления МИД КНР о готовности к любому типу войны с США, передает The New York Post (NYP).

«Мы готовы. Те, кто хотят мира, должны готовиться к войне, США важно быть сильными (...). Вот почему мы перестраиваем нашу армию. Мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими государствами с совершенно другой идеологией», — заявил глава американского оборонного ведомства.

По словам Хегсета, КНР якобы «стремится вытеснить США с мировой арены», увеличивая расходы на оборону и внедряя современные технологии в военную отрасль.

Ранее МИД КНР заявило, что Китай готов к любой войне с США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип конфликта. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что если Вашингтон действительно хочет решить проблему фентанила, то правильным решением будет проконсультироваться с Пекином.

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