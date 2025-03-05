В Раде назвали подделкой обращения к Трампу

Украинский депутат Дубинский назвал подделкой обращения к Трампу от имени Рады

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал обращение к президенту США Дональду Трампу от имени парламента подделкой. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обращение к Трампу от имени Рады представлено не было, его по указанию из офиса Владимира Зеленского подделал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. «Готовлю обращение к Стефанчуку, чтобы выяснить, на каком основании он разместил фейк на сайте Верховной Рады, кто его согласовал и почему этот документ не был представлен Раде», — отмечается в сообщении.

Ранее в ходе обращения к Конгрессу Трамп заявил о «мощных сигналах от России» о готовности к мирным переговорам по Украине. По его словам, одновременно с переговорами с Киевом Вашингтон провел серьезные дискуссии с Москвой, и сейчас существует шанс окончить конфликт.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить этот указ мог бы председатель Верховной Рады.