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14:34, 5 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об обходе Зеленским самозапрета на переговоры с Москвой

Депутат Чепа: Зеленский может обойти запрет на переговоры с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сможет обойти самозапрет на переговоры с Москвой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он допустил получение Зеленским разрешения на диалог с Россией от Рады.

«Зеленский заявил, что готов к переговорам, отправил соответствующую бумагу в Белый дом. Мы со своей стороны всегда говорили о готовности к диалогу. Но важно смотреть, к каким именно переговорам готов Зеленский и на чем они должны быть основаны», — сказал политик.

Он также допустил, что запрет на переговоры может не распространяться на самого президента Украины, что допускает возможность его диалога с Москвой.

«Не очень хорошо представляю, как сейчас в Киеве действует этот закон. Скорее, его принимали для того, чтобы исключить возможность участия кого-то третьего в переговорах с Россией. В любом случае, возможность обойти закон найдут, Рада примет любое изменение», — уверен Чепа.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает готовность Зеленского к переговорам. Вместе с тем, он напомнил о сохраняющемся правовом запрете вести переговоры с Россией.

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