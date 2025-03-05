В Кремле оценили готовность Зеленского к мирным переговорам

Песков положительно оценил готовность Зеленского к мирным переговорам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков положительно оценил готовность президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. Его слова передает РИА Новости.

«Положительно [оцениваю готовность Зеленского]. Вопрос — с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», — уточнил официальный представитель Кремля.

4 марта Зеленский выразил сожаление о перепалке с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, встреча с американским лидером в Белом доме прошла не так, как должна была.

Зеленский также предложил первые шаги для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. В их числе он назвал освобождение пленных и запрет на применение ракет, беспилотников дальнего радиуса действия и бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры.