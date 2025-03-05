RT: Зеленский пытался обмануть Трампа неактуальными планами урегулирования

Российское издание RT со ссылкой на источник заявило о попытке президента Украины Владимира Зеленского обмануть американского коллегу Дональда Трампа.

В публикации отмечается, что политик, вероятно, под давлением британского премьера Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона пытался представить главе Белого дома неактуальные планы по урегулированию, например, идею о перемирии на море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

«Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет», — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что перемирие на море обсуждалось еще в 2023 году в контексте зерновой сделки, равно как и отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в дальнейшем Киев отказался от переговоров.

Ранее источник RT заявил, что президент России Владимир Путин решил повременить с ударами по энергетике Украины зимой 2023 года.

