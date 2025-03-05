В России заявили о тройной капитуляции Зеленского

Политолог Чеснаков: Президент США Трамп фиксирует капитуляцию Зеленского

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу США фиксирует капитуляцию Владимира Зеленского, в выступлении Трамп уничтожил его сразу на трех уровнях. Об этом сообщил российский политолог Алексей Чеснаков в Telegram.

По словам эксперта, есть сразу три признака капитуляции Зеленского перед США: личный, ресурсный и политический. Чеснаков заявил, что Зеленский написал Трампу не только обращение, но и частное письмо, то есть он «признает поражение» дважды. Во-вторых, американский лидер зафиксировал, что Киев готов подписать соглашение о редкоземельных металлах в удобное для США время.

«По мирному треку также фиксируется жесткая позиция. Приостановка поставок американского вооружения Украине менее чем за сутки привела к тотальной панике в Киеве», — подытожил пост о тройной капитуляции Зеленского политолог.

Ранее в России увидели у Зеленского и лидеров стран Евросоюза отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту».