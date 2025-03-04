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19:52, 4 марта 2025Россия

В России увидели отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту»

Политолог Марков: Зеленский и ЕС пытаются льстить Трампу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза (ЕС) относятся к президенту США Дональду Трампу как «к капризному полуидиоту». Такое отношение к лидеру США увидел российский политолог Сергей Марков, своим мнением он поделился в Telegram.

Вывод о пренебрежительном отношении к Трампу Марков сделал из поста, который Зеленский опубликовал после конфликта с президентом США в Белом доме. Политолог отметил, что и Зеленский, и лидеры ЕС пытаются задобрить Трампа, поэтому в тексте поста использовались слова, которые были бы приятны американскому президенту.

«Они пытаются задобрить Трампа, подольстить ему. Относятся к Трампу как к капризному полуидиоту. Даже специально используют слово "сделка", которое Трамп очень любит», — порассуждал политолог.

Марков выразил уверенность, что пост Зеленский писал пост вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Может даже Макрон его сам писал», — подытожил эксперт.

Ранее Зеленский объявил, что украинские власти готовы работать под руководством президента США.

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