В России увидели отношение к Трампу как «к капризному полуидиоту»

Политолог Марков: Зеленский и ЕС пытаются льстить Трампу

Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза (ЕС) относятся к президенту США Дональду Трампу как «к капризному полуидиоту». Такое отношение к лидеру США увидел российский политолог Сергей Марков, своим мнением он поделился в Telegram.

Вывод о пренебрежительном отношении к Трампу Марков сделал из поста, который Зеленский опубликовал после конфликта с президентом США в Белом доме. Политолог отметил, что и Зеленский, и лидеры ЕС пытаются задобрить Трампа, поэтому в тексте поста использовались слова, которые были бы приятны американскому президенту.

«Они пытаются задобрить Трампа, подольстить ему. Относятся к Трампу как к капризному полуидиоту. Даже специально используют слово "сделка", которое Трамп очень любит», — порассуждал политолог.

Марков выразил уверенность, что пост Зеленский писал пост вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Может даже Макрон его сам писал», — подытожил эксперт.

Ранее Зеленский объявил, что украинские власти готовы работать под руководством президента США.