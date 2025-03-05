В российском регионе девятерых подростков осудили на сроки до двух лет за хулиганство

В Красноярске девятерых подростков осудили на сроки до двух лет за хулиганство

В Красноярске девятерых подростков осудили за хулиганство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц») УК РФ.

Как установил суд, вечером 2 мая 2024 года обвиняемые находились на остановке «Театр оперы и балета», где встретили троих подростков в возрасте 14 и 15 лет. Ошибочно отнеся их к неформальному молодежному движению, фигуранты, демонстрируя нож, избили их и несколько раз выстрелили из пневматического пистолета, таким образом причинив различные травмы.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от полутора до двух лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили троих участников массовой драки на сроки до 12 лет колонии.