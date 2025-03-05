Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не откажется от празднования Дня Победы

Сербия никогда не откажется от празднования Дня Победы 9 мая, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин, передает ТАСС.

«Мы знаем, что мы победили. И мы будем делать то, что делали наши предки. Мы будем вместе в этот великий день, потому что это наша Великая Победа», — подчеркнул политик.

Вулин выразил мнение, что Сербия и Россия — единственные государства в Европе, которые принимали участие во Второй мировой войне. «Весь Европейский союз отмечает "День Европы". Но это не День Европы — это День Победы. Разве что они считают себя побежденными», — заключил вице-премьер.

Ранее стало известно, что почетный караул Вооруженных сил (ВС) Сербии примет участие в параде Победы на Красной площади 9 Мая в Москве. Будет задействован один эшелон — более 70 человек.

14 декабря прошлого года президент Сербии Александр Вучич рассказал о своей договоренности с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить парад Победы в Москве.