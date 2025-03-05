В сети появилось видео с огромными военными кладбищами на Украине

Видео с тремя огромными украинскими военными кладбищами появилось в сети

В сети появились кадры трех военных кладбищ на Украине, располагающихся близ Киева, Харькова и Львова. Видео публикует Telegram-канал «Запорожский фронт».

«А вот так выглядят кладбища в Харькове, Киеве и других городах», — указано в сообщении. На кадрах видна значительная площадь захоронений с тысячами могил.

Для съемки части из кадров использовались дроны, которые открывают панораму на множество секций с захоронениями.

Ранее американский инвестор Дэвид Сакс заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Россией составляют сотни тысяч.