Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 5 марта 2025Бывший СССР

В сети появилось видео с огромными военными кладбищами на Украине

Видео с тремя огромными украинскими военными кладбищами появилось в сети
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ

В сети появились кадры трех военных кладбищ на Украине, располагающихся близ Киева, Харькова и Львова. Видео публикует Telegram-канал «Запорожский фронт».

«А вот так выглядят кладбища в Харькове, Киеве и других городах», — указано в сообщении. На кадрах видна значительная площадь захоронений с тысячами могил.

Для съемки части из кадров использовались дроны, которые открывают панораму на множество секций с захоронениями.

Ранее американский инвестор Дэвид Сакс заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Россией составляют сотни тысяч.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Примирительное послание Зеленского не помогло

      Директор ЦРУ допустил скорое возобновление отправки Украине данных разведки

      Суд отправил в СИЗО главу расчленившей знакомого семейной пары

      Россиянам раскрыли стоимость пляжных туров за границу в марте

      Вице-президент Вэнс избавился от дома в США

      Стало известно о способном сдержать «российское вторжение» ядерном оружии Европы

      Меган Маркл сохранила одну вещь со съемок в «Форс-мажорах»

      В российском регионе девятерых подростков осудили на сроки до двух лет за хулиганство

      Планирующим покупку квартиры в 2025 году россиянам дали совет

      Участник СВО год не мог уволиться из армии после рождения тройни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше