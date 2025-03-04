Инвестор Сакс: Потери ВСУ в конфликте с Россией составляют сотни тысяч человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с Россией составляют сотни тысяч. Такую оценку в интервью Fox News дал американский инвестор Дэвид Сакс.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву, Сакс заявил, от этой поддержки выгоды не получали ни американцы, ни украинцы.

«Сотни тысяч украинцев умирают. Они не выигрывают эту войну. Они проигрывают эту войну. Что плохого в том, чтобы позволить президенту Трампу попытаться договориться о мирном соглашении?», — сказал Сакс.

Ранее инвестор призвал Запад не потакать требованиям президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский не соглашается на быстрое урегулирование конфликта, так как хочет его продолжения, даже если это приведет к полному разрушению Украины. Сакс считает, что тот боится потерять власть.