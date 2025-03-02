Миллиардер Сакс призвал Запад не потакать нереалистичным требованиям Зеленского

Западу следует перестать потакать нереалистичным и максималистским требованиям Владимира Зеленского. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

Миллиардер отметил, что вместо безоговорочной поддержки сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Вместе с этим он добавил, что Зеленский не соглашается на быстрое урегулирование конфликта, так как хочет его продолжения, даже если это приведет к полному разрушению Украины. Сакс считает, что тот боится потерять власть.

Ранее официальные лица США заявили, что путь к мирному соглашению о прекращении конфликта является неопределенным после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского и зависит от шагов украинского лидера.

