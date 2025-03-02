Чиновники США выразили неуверенность в отношениях с Украиной

NBC: Американские чиновники не уверены в отношениях с Украиной

Официальные лица США заявили, что путь к мирному соглашению о прекращении конфликта является неопределенным после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и зависит от шагов украинского лидера. Их слова передает NBC News.

«Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить», — рассказал один из чиновников изданию.

Другой представитель администрации заявил, что Белый дом расценивает как неуважение то, что Зеленский до сих пор публично не выразил никакого сожаления относительно произошедшего в Овальном кабинете.

Официальные лица администрации Трампа, как отмечает издание, обсуждали, следует ли приостановить военную помощь Украине, но подобное решение пока не было принято.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом. Премьер, как сообщает издание, позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом в попытке убедить его вернуться в Белый дом.