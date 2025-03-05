В Сибири вывели морозоустойчивый сорт российского винограда

Минсельхоз: Выведены адаптированные под климатические условия РФ сорта винограда

По результатам длительных испытаний в 2024 году в российский Госреестр попали десять новых сортов, девять из которых относятся к достижениям отечественной селекции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В ведомстве отметили, что речь идет о сортах, которые адаптированы к выращиванию в климатических условиях страны, а также отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителям.

В частности, восточносибирские селекционеры вывели морозоустойчивый сорт «Сибиряк Потапенко», а виноград «Солярис Таманский», зарегистрированный на Северном Кавказе, «отлично подходит для производства высококачественных сухих вин».

О том, что в России в условиях климатических изменений начнут выращивать виноград на северных территориях, ранее рассказал руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. По его словам, с учетом того, что к концу столетия 90 процентов традиционных регионов — производителей вина исчезнет или изменится на фоне влияния более частых и долгих волн жары, зоны производства винограда начнут смещаться и в нашей стране.